Tekirdağ'da okul bahçesindeki ağaçlar alev alev yandı

Yangın, saat 22.15 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler büyüyerek adeta geceyi gündüze çevirdi. Gece okuldan yükselen alevleri gören vatandaşlar, panik içerisinde durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yangın bölgesine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, yangınla ilgili inceleme başlattı.