Mercedes'ten Togg için geldi: Gençlerle dünya yarışına gireriz

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, geliştirdikleri projelerle dikkati çeken Türk girişimciler, başarı hikayeleriyle dikkat çekti. Bu isimlerden Taha Uluhan'ın yürüttüğü proje; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende yoğun ilgiyle karşılaştı. Taha Uluhan, Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesini anlatırken elektrikli araçların karbon ayak izlerini iyileştirmek için geliştirdikleri projeye ilişkin bilgi verdi.

ARAÇ BATARYASINI GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

1995 yılında doğduğu Almanya'da eğitimini tamamlayan Taha Uluhan, henüz 23 yaşındayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldu. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarıyla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürme konusunda yoğunlaştı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISIYLA GELDİK

Türkiye'de yeni teknolojilerin geliştirildiğini ve sanayiyi güçlendirmeye yönelik yoğun çabalar sarfedildiğini gördüğünü kaydeden Taha Uluhan, Türkiye'ye dönüşünü şöyle anlattı: "Sürekli yeni teknoparklar kuruluyordu. Gençlerimizin mühendislik ruhunu tetikleyen ve dünyada izlenen Teknofest gibi etkinlikler düzenleniyordu. Dünyada yeni mobiliteye doğru gidilirken, Togg ile Türkiye'de de bu piyasaya girmek için ciddi adımlar atılıyordu. 2021'de Bilişim Vadisi'nin Mobilite Hızlandırma Programı ile Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik."

GENÇLERLE DÜNYA YARIŞINA GİRERİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde Taha Uluhan'a atıfta bulunarak, "Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sosyal medya hesabından Uluhan'ın konuşmasını paylaşarak, mesajında, "Gençler! Almanya'da doğup büyüyen, Mercedes'te çalışırken Türkiye'deki potansiyeli görüp Bilişim Vadisi'nin davetiyle ülkesine dönen Taha'nın hikayesini dinlemenizi isterim. Türkiye, sizlerin sayesinde inovatif girişimcilikte Avrupa'nın yıldızı olacak" değerlendirmesinde bulundu