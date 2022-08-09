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Saç sakal traşı için de Edirne: Pişmiş balık bile götürüyorlar

Türkiye'nin, Bulgar vatandaşlarının kimlikle geçişine izin vermesi Edirne'de ticareti katladı. WhatsApp grupları üzerinden buluşarak çoluk çocuklarıyla birlikte alışveriş için Türkiye'ye gelen Bulgar vatandaşları; gıdadan temizlik malzemesine, ayakkabıdan ilaca kadar birçok ürünü alarak ülkelerine dönüyor

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 09 Ağustos 2022 07:40
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Saç sakal traşı için de Edirne: Pişmiş balık bile götürüyorlar

Türkiye'ye pasaportsuz girebilen Bulgarların, alışveriş için Edirne'ye akını sürüyor. Ekonomisi canlanan ve yüzlerin güldüğü Edirne'de esnafın nabzını tuttuk. 42 yıllık berber Güray Özsaygılı, "Bulgarlar saç sakal traşı için bile sırada bekliyor" dedi.



Bulgaristan vatandaşlarına, 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Karara göre, Bulgaristan vatandaşları her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye'ye giriş yapabilecek. Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte Bulgaristan vatandaşları alışveriş yapmak için neredeyse Edirne'ye akın etti. Bu durum Edirne esnafının cirolarını katlamasına yol açtı. WhatsApp grupları üzerinden Bulgaristan'da buluştuktan sonra Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, gıdadan temizlik ürünlerine, ayakkabıdan giysiye kadar birçok ürün alarak ülkelerine dönüyor.


DOKTOR İÇİN GELEN VAR

Bazı Bulgar vatandaşları muayene için Edirne'deki doktorları tercih ediyor. Ardından da aldıkları ilaçlarla evinin yolunu tutuyor. Yeni Şafak Gazetesi olarak pasaport uygulamasının kaldırılmasının Edirne'de esnafın işlerine nasıl yansıdığını yerinde görmek için şehrin en işlek caddelerini, sokaklarını ve çarşılarını gezdik. Son bir haftada işlerin daha çok arttığını dile getiren Edirne esnafı, "Çocuklarıyla birlikte çok rahat gelip, hem geziyorlar hem de alışveriş yapıp gidiyorlar. Bizim için de ekstra bir gelir oldu. İlgiden çok memnunuz" diyor. Sadece Bulgaristan'dan değil Kosova, Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Romanya'dan da çok yoğun şekilde turistler Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

EDİRNE ESNAFI BULGARCA'YI SÖKTÜ

Bulgarları Türkiye'ye getiren tur operatörü Bulgaristan vatandaşı Mine Ömer, 27 Temmuz'dan itibaren pasaportsuz girişlere izin verilmesiyle birlikte Türkiye'ye ilginin daha da arttığını söyledi. Ömer, "Edirne'de fiyatlar Bulgaristan'a göre çok daha uygun. Bulgaristan'dan getirdiğimiz ziyaretçiler yiyecekten elbiseye, deterjandan peynire kadar birçok ürünü alıp ülkelerine götürüyorlar. Kısa süre içinde Edirne esnafı da Bulgarca'yı sökmüş, çok rahat alışveriş yapılabiliyor. Her hafta sonu birçok kişiyi Bulgaristan'dan Edirne'ye getiriyoruz. Bulgar vatandaşları iki gün kalıp hem geziyor hem de bol bol alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.


Saç ve sakal için sıraya giriyorlar

42 yıldır berberlik yapan Güray Özsaygılı, son 1 haftadır işlerin arttığını söyledi. Özsaygılı, Bulgaristan'dan saçlarını sürekli kestirmek için gelen müşterileri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bulgarlar Türkiye'de ülkelerine göre yarı fiyatına tıraş oluyor ve hizmetten çok memnunlar. Bulgaristan'da sadece saç kesimi var. Bulgar berberler saçı yıkamıyor, sakal kesimi yapmıyorlar. Bu yüzden Bulgaristan vatandaşları Edirne'de tıraş olabilmek için sıraya giriyorlar. Yakın otellerde kalan gurbetçilerimiz de akşam dışarı çıktığında yolunun üzerinde kuaför arkadaşlara gidip tıraş oluyorlar."

Balığı pişirip gönderiyoruz

Balıkçılıkla uğraşan Kurtar Hırçın, Bulgaristan vatandaşlarının balıklara büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Hırçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem tezgahtan balık alıyorlar, hem de lokantamızda pişirdiğimiz balıkları tüketiyorlar. Hatta bazı müşterilerimiz burada pişirilen balıkları Bulgaristan veya Yunanistan'a götürüyor. Türkiye'de aldıkları kaliteli uygun malzemeleri ülkelerinde bulamıyorlar. Bulgarlar genellikle cuma günü gelip alışveriş yaptıktan sonra pazar günü ülkelerine dönüyor."

Bol bol para harcıyorum

Almanya'da yaşayan gurbetçi Aliya Karamahmut, Edirne'yi çok sevdiğini ve sık sık geldiğini söyledi. Karamahmut, "Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Bol bol alışveriş yapıp para harcıyorum. Edirne'de 5 gün gezeceğim. Ardından da çanta, cilt bakım ürünleri ve giyim eşyası alıp Almanya'ya döneceğim" dedi.
Tur operatörü Mine Ömer (solda), arkadaşlarımız nMesude Demirhan ve Rümeysa Öztürk'e Edirne'ye getirdiği turistler hakkında bilgi verdi.

Paket paket peynir helvası alıyorlar

Dondurma ve sütlü tatlı satan Eşref Altay, Bulgarların özellikle peynir helvasına bayıldığını söyledi. Altay, "Peynir helvasını paket paket alıp ülkelerine götürüyorlar. Ayrıca dondurmayı da çok seviyorlar. Pasaportsuz girişlere izin verilmesi hem Bulgarlara hem de bize yaradı" dedi. Ciğer ustası Mustafa Kemal İmrak da hem kendi hem de diğer esnafın işlerinin açıldığını belirterek, "Edirne'nin tava ciğeri dünyaca meşhurdur. Bulgaristan vatandaşları, ciğer yemek için ülkelerinden buraya geliyorlar. Biz de memnunuz onlar da" diye konuştu.

Mesude Demirhan Rümeysa Öztürk

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