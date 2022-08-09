2 kurum toplamda 42 personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ağustos 2022 08:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ağustos 2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Dokuz Eylül Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ağustos 2022
9 Eylül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız