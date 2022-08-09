Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 'turuncu' kategoride
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 09:01
İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.
Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız