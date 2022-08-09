Motorine 1 TL'lik indirim geliyor
10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 09 Ağustos 2022 09:29
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız