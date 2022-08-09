Cemevi Başkanı'na saldırı olayında 9 kişi gözaltına alındı

KARTAL CEMEVİ BAŞKANI SELAMİ SARITAŞ'A SALDIRI

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğradı. Sarıtaş'ı ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan ise, "Biz bunun arkasında bir oyun, provokasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

YERLİKAYA: MUHARREM AYI'NDA KARDEŞLİĞİMİZE KASTEDENLER CEZASIZ KALMAYACAK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmişolsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.