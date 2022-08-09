Ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin istatistikler kamuoyu ile paylaşılacak

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, TÖDEB Veri Transfer Sistemi'nin (TVTS) yılın son çeyreğinde canlıya alınacağını belirterek, ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin sayısal bilgi paylaşımına başlanacağını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, haziranda TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Bilgetekin'in yeni döneme ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Bugüne kadar nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TÖDEB tarafından eğitim faaliyetlerine ilişkin iki önemli proje hayata geçirildiğini aktaran Bilgetekin, 42 Okulları ile iş birliği kapsamında bu okulda eğitim gören öğrencilere sektör hakkında bilgi ve tecrübe aktarımı sağlandığını anımsattı.

Bilgetekin, yazılımcı yetiştirilmesine yönelik Patika.dev ile yapılan iş birliği çerçevesinde de JAVA ve .NET eğitimleri verildiğinden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"TÖDEB, yeni iş birliklerinin yanı sıra ödeme ve elektronik para mevzuatı, güvenlik, bilgi sistemleri, muhasebe ve benzeri alanlarda hem üye kuruluş personellerinin hem de akademisyenlerin eğitim vereceği TÖDEB eğitim programlarını hayata geçirecek.

Eğitim programları öncelikli olarak TÖDEB üyelerinin personelinin yetiştirilmesine yönelik planlanmakla birlikte ilerleyen dönemlerde dışarıdan katılım sağlanması da mümkün olacak. Ödeme ve elektronik para sektörü oyuncularının uygulamaya yönelik deneyimlerini paylaşacağı aynı zamanda teknik bilginin de verileceği programların sektöre ve Türkiye'ye nitelikli iş gücü kazandırma noktasında oldukça faydalı olacağı bekleniyor."

- Sektöre ilişkin genel ve istatistiki veriler kamuoyuyla paylaşılacak

Ufuk Bilgetekin, TÖDEB'in kısa vadeli planları arasındaki ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin genel ve istatistiki verilerin kamuoyu ile paylaşılmasının da yer aldığını bildirdi.

Bilgetekin, "Üyelerden veri alınabilmesi ve bu verilerle raporlama ve analiz yapılabilmesi için kurulan elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS), yılın son çeyreğinde canlıya alınacak. TCMB'den yakın zamanda gelen onayla birlikte, TVTS aracılığıyla üyelerden güvenli ve hızlı veri alınıp, kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin olarak bugüne kadar açıklanmış herhangi bir veri bulunmadığını ve sektöre ilişkin sayısal bilgi paylaşımının ilk defa yapılacağını vurgulayan Bilgetekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüze kadar olan süreçte sektöre özel sağlıklı verilere ulaşılması yönünde yaşanan engellerin kalkması ve doğru, güvenilir bilgiye erişim noktasında son derece büyük bir adım atılacak. Yatırım yapılacak sektöre ilişkin olarak ne kadar çok bilgiye haiz olunursa sektöre olan güven ve buna bağlı olarak sektörün gelişimi o nispette yükselecektir.

Bu anlamda TÖDEB tarafından kamuoyuna açıklanacak istatistiki verilerle finansal okur yazarlığa bağlı olarak tüketici güven endeksinin üst noktalara taşınmasının yanı sıra yatırımcıların da sektör hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bu suretle yatırımların önünün açılacağını bekliyoruz."