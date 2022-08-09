MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı da yer aldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 12:21
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız