Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 12:35
Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar akşamı Akçaabat iskelesinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Caner Gedikli (17), boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşlarınca sudan çıkartılan Gedikli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gedikli, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız