Hande Fırat'tan seyirciye tepki: Gelsene hadi bekliyorum

TV100 kanalında Pınar Işık Ardor'un sunuculuğunu yaptığı Gündeme Dair programında DP Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbe uğrayan gazeteci Latif Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gündem'e Dair'e konuk oldu.

"Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var"

Şimşek'in başından geçen darp olayını anlattığı sırada sosyal medyadan gelen bir yoruma gözü takılan Hande Fırat,

"Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle şeylere çok sinirlenirim. 'Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var. Bay Kemal'e yumruk atıldığında bıyık altından gülüyordunuz."

diye sosyal medyadan gelen yorumu okuduktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Gelsene, hadi gel bekliyorum seni"

"Hadi canım oradan. Kimsin sen? Kim bu, adamın adı belli mi? Senin HDP/PKK ile iş birliğin ilgilendirmiyor tamam mı? Ama bu şekilde gelip, bak bunların hepsi dava konusu. 'Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var' Gelsene, hadi gel bekliyorum seni Can Bey kimsen, hadi gel."