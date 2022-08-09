İzmir'de bir kişi hastanenin önündeki ambulansı çaldı
İzmir'in Bergama ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi tarafından hastanenin önünden çalınan ambulans, polisin takibi sonucu bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 13:44
Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız