Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 16:18
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız