Kadın astsubayların projesi binlere ulaşıyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubayların yürüttüğü proje, binlerce kişiye ulaşmaya devam ediyor. Erkeklerin bilinçlendirilmesi için yapılan proje çerçevesinde Kadın El Kalkmaz videosu, Serinhisar İlçesi Yatağan Mahallesi Kefe yaylasında 05-06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen 25. Geleneksel Yatağan Bıçakçılık festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri'nde festival alanında bulunan yaklaşık 28 bin erkek vatandaş izledi. Denizli Valiliği Koordinesinde icra edilen proje ile 32 bin erkek vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yapıldığı belirtildi. Projenin yıl sonuna kadar sürdürüleceği kaydedildi.