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Ömür hemşirenin katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (33), 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun (39) hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Uygun'un Erez'i ve akrabalarını olaydan yaklaşık 7 ay önce tehdit etmeye başladığı, tabancalı fotoğraflar gönderdiği ve Konya'dan yanında getirdiği tabancayla öldürdüğü vurgulandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Ağustos 2022 16:59
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Ömür hemşirenin katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 24 sayfalık iddianamede, Kartal Yunus Emre Mahallesi'ndeki Kartal 10 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez'in 20 Ocak 2022'de tabancayla vurularak öldürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay yerinde yapılan kamera görüntüsü araştırmasında kapüşonlu bir erkek şahsın sağlık merkezinin giriş bekleme salonunda Ömür Erez'i tabancayla ateş ederek yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Söz konusu silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin tanık beyanları ve kamera görüntüleri incelenmesi sonucunda Rahmi Uygun olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Olay yerinden kaçan Uygun'un Kartal'daki bir börekçide arkadaşıyla buluşarak otomobille Bağcılar'a geçtikleri anlatıldı. Kartal Şehir Hastanesi'ne kaldırılan hemşire Ömür Erez'in ise tedavi sırasında hayatını kaybettiği vurgulandı.

Olay yeri inceleme, otomobilin GPRS incelemesi ve kamera kayıtlarının incelenmesine dair polis ekiplerinin hazırladığı raporlara detaylı bir şekilde yer verilen iddianamede, şüpheliler Rahmi Uygun ve Musa Teymur'un Bağcılar'daki bir kafede yakalandığı ve Rahmi Uygun'un üzerinden 1 adet tabanca çıktığı belirtildi. Diğer şüpheli Yücel Özcan'ın ise hastanede yatarak tedavi gördüğü ve taburcu olmasının ardından yakalandığı kaydedildi.

HEMŞİRE EREZ KARDEŞİNE 'TUTUKLANMAZSA BİZE ZARAR VERİR' DEMİŞ

Ömür Erez'in kardeşi Menderes Erez'in ifadesine de yer verilen iddianamede, şüpheli Rahmi Uygun'un Fransa'da yaşayan Menderes Erez'e mesaj attığını, kendisine küfür edildiğini ve Rahmi Uygun'un "Kardeşinin bana borcu var, eğer ödemezsen fotoğraflarını internete yüklerim" şeklindeki ifadelerle şantaj yaptığını söylediğine yer verildi.

Menderes Erez'in durumu Ömür Erez'e anlattığı, ablasının borcu olmadığını söylediği ve bir süre sonra ablasının şüpheli Rahmi Uygun'la görüşmeyi kestiğini öğrendiği aktarıldı. Fransa'da olduğu için Rahmi Uygun'dan şikayetçi olamadığını, ablasına "Türkiye'ye geleyim beraber şikayetçi olalım" dediğini öne süren Menderes Erez, ablasının kendisine "Ben bu şahıstan korkuyorum, bu şahıs tutuklanmaz serbest kalırsa bize zarar verir. Ben bu şahıstan kendisine soğuk davranarak alakamı keseceğim" şeklinde cevap verdiğini söylediği kaydedildi. Menderes Erez akrabalarının cinayet tarihinde kendisini araması üzerine Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Ömür Erez'in iş arkadaşları ve komşularının da ifadelerine yer verildi. Tanıklar Erez'in 2 evlilik yaptığını, bir evliliğinden 11 yaşında kızı olduğunu ve Ömür Erez'in kendilerine yaklaşık 5 ay öncesinden Rahmi Uygun tarafından tehdit edildiğini söylediği vurgulandı.

KONYA'DAN İSTANBUL'A SİLAHLA GELDİ 'ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU' DEDİ

Rahmi Uygun'un ifadelerine de yer verilen iddianamede, Uygun'un Erez'le suç tarihinden 2 yıl önce internet üzerinden tanışmasının ardından sevgili olduklarını söylediği, evlilik kararı aldıklarını iddia ettiği belirtildi. Kendisinin kesinleşmiş cezası olduğunu ve 2 aylığına cezaevinde kalacağını kaydeden Uygun, cezaevine girmeden önce Erez'e evlilikleri için 187 bin lira para verdiğini öne sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra Erez'in kendisine soğuk davrandığını ve şantaj tehdidinde bulunduğunu iddia eden Uygun'un 187 bin lirasını geri istediğini fakat Erez'in parayı geri vermediğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine Konya'dan İstanbul'a tabancayla gelen fakat Erez'le konuşmak için geldiğini iddia eden Uygun'un ifadesinde "Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım" dediği hatırlatıldı.

Diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise ifadelerinde Ömür Erez'i tanımadıklarını ve Uygun'un cinayet işleyeceğinden haberi olmadığını iddia ettikleri hatırlatıldı.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAN ATIŞ TALİMİ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Siber İnceleme Raporu'na da yer verilen iddianamede Ömür Erez'in 21 Aralık 2021'de Facebook üzerinden Rahmi Uygun'u şikayet ettiği ve şüphelinin Erez'e farklı tarihlerde tabanca fotoğrafı gönderdiğinin tespit edildiği vurgulandı. Rahmi Uygun'un telefonunda yapılan incelemede ise Ömür Erez'in adresi, iş yeri ve kişisel bilgilerine dair arşiv yapıldığı belirlendi. Ayrıca Uygun'un telefonunda atış talimi yaptığına dair videolar olduğu da ortaya çıktı. Kriminal inceleme ve otopsi raporunda ise olay yerinde 6 adet kovan bulunduğu ve 4 adet merminin Erez'in vücuduna isabet ettiği vurgulandı.

EREZ'İN ÖLMESİNİ GARANTİLEMEK ADINA KAFASINA BİTİŞİK ATEŞ ETTİ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise Ömür Erez ile Rahmi Uygun arasında gönül ilişkisi olduğu, suç tarihinden önce aralarının bozulduğu ve Erez'in Uygun'un telefonunu engellediği belirtildi. Bu durumu kabul edemeyen Rahmi Uygun'un ilişki süresince yaptığı harcamaları bahane ettiği ve ilişkinin devam etmesine zorladığı anlatılan değerlendirme kısmında, şüphelinin maktule "Sana neler yapacağım" şeklindeki tabancalı görsellerle maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği anlatıldı. Tehditlerle yetinmeyen Rahmi Uygun'un Konya'dan temin ettiği silahla İstanbul'a geldiği ve bir diğer şüpheli Yücel Özcan'a Erez'i öldüreceğini açık açık söylediği hatırlatılan iddianamede, Uygun'un Erez'in ölmesini garantilemek adına bitişik atış mesafesinden kafasına birkaç el atış yaptığı vurgulandı. Uygun'un ölüm kararını kolaylaştırmak amacıyla diğer şüphelilerden yardım aldığı iddia edilen değerlendirme kısmında, şüphelinin İstanbul'a gelmeden Erez'i öldürmeye karar verdiği öne sürüldü. Rahmi Uygun'un eylemi ısrarlı bir iradeyle, sakin ve soğukkanlı hareket ettiği ve yaptığı plan gereği tasarlayarak maktulü öldürdüğü vurgulandı.

CEZAEVİNDEN TANIŞTIĞI ARKADAŞI OTOMOBİL VE ŞOFÖR TEMİN ETTİ İDDİASI

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Şüpheli Yücel Özcan yönünden yapılan değerlendirmede ise Özcan'ın Rahmi Uygun'un cezaevinden arkadaşı olduğu hatırlatıldı. Uygun'un İstanbul'a geleceğinden şüpheli Özcan'ın haberdar olduğu ve Özcan'ın Konya'dan gelen şüpheliye İstanbul'u bilmediği için planını uygulamasında otomobil ve şoför temin ettiği kaydedildi. Rahmi Uygun'un İstanbul'a gelir gelmez ve olaydan sonra Yücel Özcan'ın yanına gittiği hatırlatıldı. Uygun'un olaydan önce Özcan'a cinayet işleyeceğini açıkça söylediği ve Özcan'ın şüpheliyi ifadeleriyle daha da cesaretlendirerek cinayetin işlenmesine kolaylık sağlandığı anlatıldı. Özcan'ın Uygun'un eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği öne sürüldü.

Şüpheli Musa Teymur yönünden yapılan değerlendirmede ise Teymur'un Rahmi Uygun'u olay yerine otomobille götürdüğü, Uygun'un elindeki kanı görmesine rağmen kıyafetini değiştirmesine yardım ettiği belirtildi. Şüpheli Teymur'un Rahmi Uygun'un eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği öne sürüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede şüpheli Rahmi Uygun'un "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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