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Ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenin

Ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenin

Kaynak : MN Medya
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Ne kadar kredi çekebileceğinizi öğrenin

Bana ne kadar kredi çıkar yada ne kadar kredi çekebilirim gibi sorular arasında boğulduysanız soruyu daha fazla sormadan çeşitli yöntemlerle bunu hesaplamanız mümkün. Kredi kullanmak istediğinizde birden fazla dinamiğin olduğunu asla unutmamanız gerekir. Kredi notu, kredi yada kredi kartı ödemeleri, son ödemeler, aylık elde edilen gelir, kamu mu yoksa özel sektör çalışanı mı, çalışıyorsa ne kadar süredir çalışıyor gibi detaylar, bankanın kredi tahsisi için merak ettiği sorulardır. Kişinin kredi çekebilmesini sağlayacak ilk kriter kişinin belli bir maaşının olmasıdır. Daha sonra ise diğer dinamikler devreye girmektedir. Gelin şimdi banka bana ne kadar kredi verir sorusunun yanıtını açıklamalı şekilde detaylandıralım.

NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİRİM?

Elde edilen maaş kadar, aktif olarak ödenen kredi de çekeceğiniz krediyi etkilemektedir. Çünkü banka, kredi vereceği müşterilerinin aylık olarak ödeme yapma gücüne bağlı olarak aynı orantıda kredi kullanımına izin verir. Örneğin aylık geliriniz 2000 TL ise aylık en fazla 2000 TL ödeyebilecek şekilde kredi çıkabilmektedir. Tabi bu en yüksek limitiniz olduğu için her banka aldığınız maaşın doğrudan krediye aktarılmasını uygun ve gerçekçi bulmaz. Bu da çekeceğiniz krediyi etkileyen bir diğer detaydır. Bir diğer dikkate alacağınız nokta ise ödemekte olduğunuz diğer bir kredi. Eğer başka bir kredi ödüyorsanız aylık gelirinizden bu rakam düşülerek hesağlama gerçekleştirilir. 2000 TL aylık sabit geliriniz varsa 500 TL'lik her ay bir kredi ödemesi yapıyorsanız banka size aylık en fazla 1500 TL ödeyebilecek şekilde kredi kullandırır. Tabi bu rakam yine en üst limittir ve her banka bu rakamı kullanmanıza izin vermez.

Ne kadar kredi çekebilirim sorusunu yanıtlayan Kredi hesaplama aracı olarak internet üzerinde çok sayıda hesap makinesi görmeniz mümkün. Fakat bir çoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Hesaplama araçlarında genellikle maaşın %50'si kadar aylık ödeme yapılabildiği görülmekte. Fakat bu pek doğruyu yansıtmadığı için sizi yanıltabilir. Çünkü bankalar aylık kredi için ödeyeceğiniz tutarı, maaşınızın %50'sinden daha fazla olarak hesaplayabilmektedir. Bu da çekeceğiniz kredi tutarının daha yüksek olması ile birlikte, bir çok hesaplama aracının da yanıltıcı tarafı olduğunu gösterir.

Ne kadar kredi çekebileceğinizi Mukayese.com'a sorun!

Kredi kullanacaksanız tavsiyemiz bankadan yardım almanız. Eğer düşük limitli kredi kullanacaksanız başvurunuzu internetten yapıp hemen alabilirsiniz. Üst limitlerde kredi almayı planlıyorsanız mutlaka banka şubesine gitmeniz tavsiye edilir. Çünkü bankalar bir çok müşterisine anında hazır onaylı kredi limiti belirler. Bu limitin biraz daha üstüne çıkma ihtimalleri de vardır. Bireysel müşteri hizmetleri sunan banka çalışanları kredi talebinizi incelerken bir çok dinamiği de anında sorgular. Ayrıca banka şubesinde size kredi için yardımcı olan banka personeli, çekebileceğiniz en yüksek krediyi de söyleyebilir.

Ayrıca Mukayese.com üzerinden https://mukayese.com/araclar/ne-kadar-kredi-alabilirim sayfasını ziyaret ederek kredi alabileceğiniz tutarı hesaplayabilirsiniz.

Eğer ne kadar kredi alabileceğinizi bilmiyorsanız ve yüksek miktarda kredi başvurusu yapıyorsanız, reddedildiği zaman aynı bankadan biraz daha düşük miktarda kredi çekmek istediğinizde bankanın ilk önce aktif olarak yaptığınız kredi başvurusunu sistemden düşmesi gerekir. Bunun için de aradan 24 saat geçmesi gerekebilir. Aynı gün içerisinde kredi almanız gerektiği zamanlar bu hususa dikkat etmeniz ve hazır onaylanmış kredi miktarını alarak reddedilme riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

Maaşın Kaç Katı Kadar Kredi Çekilebilir?

Bu yönde yaptığınız araştırmalar sizi yanıltabilir. Çünkü bankalar kredi sağlarken maaşın en fazla 15 yada 20 katı kadar kredi verebiliriz gibi bir kalıp sunmazlar. Verebileceği en üst limitleri hesaplayarak müşterilerine kredi sağlamaya çalışırlar. Nitekim maaşın belli bir katına kadar kredi çıkabiliyor olsaydı herkes çok yüksek miktarda kredi alamazdı.

Kredi çekmeyi planlıyorsanız bankalar 5000 TL civarındaki rakamları genellikle doğrudan onaylamaktadır. Dilerseniz 5000 TL kredi çekerseniz ne kadar geri ödemesi olacağını 5 Bin TL kredi sayfasından inceleyebilirsiniz.

Tüm bu bilgiler ışığında en uygun faizli ihtiyaç kredisi hesaplaması yapmak için tek yapmanız gereken https://mukayese.com/ihtiyac-kredisi sayfasından hesaplama yapmak.

KREDİ ÇEKERKEN ÇEKEBİLECEĞİNİZ MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

-Aylık elde edilen gelir

-Aktif olarak ödediğiniz krediler

-Bankalar ile olan ilişkiler

-Varsa kredi kartınızın son aylardaki ödemelerindeki düzen

-Kredi notu

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