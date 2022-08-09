İŞKUR'a göre en fazla açık iş ilanı olan meslekler
İŞKUR verilerine göre açık iş sayısı, Temmuz'da yıllık bazda yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe yer aldı. İşte en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...
Türkiye'de açık iş sayısı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.
İŞKUR'un verilerine göre 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.
Açık işlerin 98,5'i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.
İşte İŞKUR verilerine göre en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...
Meslek: Beden İşçisi (Genel)
Açık iş sayısı: 18.392
Meslek: Temizlik Görevlisi
Açık iş sayısı: 3.476
Açık iş sayısı: 2.028
Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı
Açık iş sayısı: 1.985
Meslek: Ön Muhasebeci
Açık iş sayısı: 1463
Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
Açık iş sayısı: 1.404
Meslek: Konfeksiyon İşçisi
Açık iş sayısı: 1.393
Meslek: Garson (Servis Elemanı)
Açık iş sayısı: 1.253
Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Açık iş sayısı: 1.196
Meslek: Şoför-Yük Taşıma
Açık iş sayısı: 1.013