İŞKUR'a göre en fazla açık iş ilanı olan meslekler

Türkiye'de açık iş sayısı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

İŞKUR'un verilerine göre 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.

Açık işlerin 98,5'i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.

İşte İŞKUR verilerine göre en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

Meslek: Beden İşçisi (Genel)

Açık iş sayısı: 18.392

Meslek: Temizlik Görevlisi

Açık iş sayısı: 3.476

Meslek: Makineci (Dikiş)Açık iş sayısı: 2.028

Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı

Açık iş sayısı: 1.985

Meslek: Ön Muhasebeci

Açık iş sayısı: 1463

Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı

Açık iş sayısı: 1.404

Meslek: Konfeksiyon İşçisi

Açık iş sayısı: 1.393

Meslek: Garson (Servis Elemanı)

Açık iş sayısı: 1.253

Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Açık iş sayısı: 1.196

Meslek: Şoför-Yük Taşıma

Açık iş sayısı: 1.013