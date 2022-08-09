Dilenci kadının üzerinden servet çıktı
Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 20:45
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.
Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.
Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.
Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız