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'Gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model almaya başladı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyada gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'yi rol model almaya başladığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 23:06
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'Gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model almaya başladı'

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptıklarını belirterek 20 yıl önce yetersiz altyapı bulunduğunu, dünyanın gıptayla izlediği projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

"Tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model almaya başladı." diyen Karaismailoğlu, bunun artarak devam edeceğini anlattı.

Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi fark etmeden kalkınma hareketinin devam ettiğini ve edeceğini dile getirdi. Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığı olarak 190 milyar dolarlık yatırımı planladıklarını ifade etti.

Seçim dönemine giren Türkiye'nin, seçimleri güçlü atlatması için gece gündüz çalışacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, çalışmaları teşkilatlarla birlikte yürüteceklerini kaydetti.

Dertlerinin hizmet, güçlerinin de millet olduğunu, hizmete de devam edeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hükümetler bütçeleri ayarlıyorlar. Hem bakanlıklara hem de büyükşehir belediyelerine bütçe veriyor. Büyükşehir belediyelerinin bütçelerle neler yapacağı bellidir. Siz bu bütçeleri buralara yatıracaksınız, öyle bir ortama geldik ki sadece Ankara'da değil, İstanbul'da ve İzmir'de de bunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bütçeler, güçlü bütçeler ama paralar da işler de ortada yok. AK Partili belediyeler zamanından çok çok daha büyük bütçeler ellerinde var ama paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bir yıla yakın zaman kaldı. Burada da vatandaşımız bunların ne kadar beceriksiz, ne kadar iş bilmez, ne kadar liyakatsız olduklarını gördüler. Üzerinden 3-4 yıl zaman geçti, 'çok çalışacağım' diyor adam ya. Böyle bir mantık var mı? Demek ki 3 senedir yatıyordunuz. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Sandık geldiğinde cevabını verecektir."

- "Ülkemizin her köşesi bizim için önemli"

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaretinin ardından, gençlerle biraya geldi.

Vatandaşın, milletin hayatını kolaylaştıracak işlerin peşinde koştuklarını belirten Karaismailoğlu, ülkenin her köşesinin kendileri için önemli olduğunu, 20 yıldır devam eden kalkınma sürecinin artarak devam ettiğini söyledi.

Gençlere eğitim alırken sosyalleşmeyi ihmal etmemeleri önerisinde bulunan Karaismailoğlu, iş hayatına 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesinde iş hayatına başladığını anlattı.

İş hayatında karşısına çıkan duvarları pozitif düşünerek aştığını ve bunların birer tecrübe olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, özgüvenle çalışıldığında gençlerin yolunun açılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, az paralarla maksimum fayda sağlayan işleri ülkeye kazandırdıklarını belirterek kazandırmaya da devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin hedefleri olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, bu hedeflere ulaşmak için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisine girmek için iyi planlama yapmak gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, yapılması gereken projeleri hızlı yapmak için farklı finans modelleri geliştirdiklerini anlattı.

Yapılan her projenin, bölgesine 10 kat katkı sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, projeleri planlı bir şekilde yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Yerel yönetimlerin en önemli görevinin kaliteli, güvenli ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Ankara ve İstanbul'da AK Parti Hükümetleri döneminde hayata geçirilen metroların yanı sıra İstanbul'da 103 kilometre uzunluğundaki metronun da yakın zamanda hizmete sunulacağını söyledi.

Karaismailoğlu, gençlerle sohbetin ardından Tabu oynadı.

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