Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na KKM tepkisi

Nebati, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKM'ye ilişkin yaptığı açıklama üzerine paylaşım yaptı.

KKM'nin finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu bildirerek, bu uygulamayla temel hedefleri olan finansal istikrarın sağlandığını vurguladı.

Nebati, vatandaşların tasarruflarını milli para birimi olan Türk lirası cinsi hesaplarda tutmalarının özendirilerek döviz talebinin sınırlandırıldığını aktararak, "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevduat sahiplerinin hem Türk lirası faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmelerinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Nebati, vade sonunda kurdaki artış Türk lirası faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar, aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edildiğini belirtti.

- "KKM uygulaması finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır"

Nebati, KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların toplam mevduat büyüklüğünün bankacılık sistemindeki toplam Türk lirası mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bir avuç insanın bundan faydalandığı' iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir. Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum."