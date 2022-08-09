SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Ağustos 2022 23:58
SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı.
Görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız