Cemevi Derneği Başkanı'nın saldırı faili kişisel husumetli çıktı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Derneği Başkanı Selami Sarıtaş'a düzenlenen saldırının altından kişisel husumet çıktı. Aralarında Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Cemevi Dernek Başkanı Selami Sarıtaş, 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önünde motosikletli iki kişinin saldırısına uğramıştı. Sarıtaş'ı darp eden saldırganlar olay yerinden kaçarken, başlatılan geniş çaplı soruşturmayla İstanbul Emniyeti düğümü çözdü.

İTİBARINI ZEDELEMEK İSTEMİŞ

Alınan bilgiye göre Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile Sarıtaş arasında kişisel husumet vardı. Dernek yöneticilerinden Naki D., başkan olabilmek için Sarıtaş'ın itibarına zarar vermek istedi ve tanıdığı olan Murat D. ve 4 ayrı suç kaydı olan ve oto alım satım işi ile uğraşan Muhittin F.'den yardım istedi. Muhittin F. de ikamet ettiği mahalleden tanıdığı ve 15 suç kaydı olan Serkan G.'ye ihale etti. Serkan G. yanına 11 ayrı suç kaydı olan Ahmet Y.'yi de alarak saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırganların olay öncesinde bir kafede bir araya gelerek görüştükleri belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tespitlerin ardından 15 ikamet ve 1 işyerine baskın düzenleyen ekipler, 1 pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirdi. Naki D., Murat D., Muhittin F. ve Ahmet Y.'nin yanı sıra, 5 suç kaydı olan Bora S., 7 suç kaydı olan Burak E., 9 suç kaydı olan Emre Y., 10 suç kaydı olan Seydi A. ve 23 suç kaydı olan Recep İ. gözaltına alındı. Şüphelilerden Naki D., Murat D., Muhittin F. ve Ahmet Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Burak Doğan