Edirne'ye esnaf göçü: Çevre iller boş durmuyor

Türkiye'nin Bulgar vatandaşlarına pasaport uygulamasını kaldırıp, kimlikle geçişe izin vermesi Edirne'de ticareti katladı. Bulgar bereketinden yararlanmak ve ürünlerini satmak isteyen Türkiye'nin çeşitli illerindeki esnaf da Edirne'de mağaza açmak için sıraya girdi. Edirne'de esnaf sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığı belirtiliyor. Şehir dışından gelip dükkan tutamayanlar ise ürünlerinin satılması için Edirne'deki esnafla anlaşmanın yolunu arıyor.

BAĞLANTILAR KURULUYOR

Bulgar vatandaşlarının özellikle tekstil, mobilya, tuvalet kağıdı, çocuk bezi gibi ürünlere büyük talep göstermesi dikkat çekti. Bu talebi karşılamak isteyen bölge esnafı, Gaziantep ve Denizli gibi şehirlerden gelen tüccarlarla bağlantı kuruyor. Bulgaristan vatandaşlarının gelmesi nedeniyle Edirne'de yaşanan ticari hareketlilik çevre illeri de harekete geçirdi. Edirne'ye komşu Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'deki esnaf cazip kampanyalar düzenleyerek Bulgar vatandaşlarının illerine gelmesi için çaba sarf ediyor.

YENİ MAĞAZALAR AÇILIYOR

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan vatandaşlarının gelmesiyle birlikte şehirde ticari hareketliliğin hızla arttığını söyledi. Zıpkınkurt, "Türkiye'nin her yerinden gelen esnaf Edirne'de mağaza açmaya başladı. Özellikle şehirde bulunmayan ürünlerle ilgili mağaza açılması dikkat çekici. Edirne'de ticari hareketliliğin olması bölgemiz açısından güzel gelişme. Edirne veya Trakya Bölgesi'nde olmayan çeşitli ürünlerin şehrimizde satılması yönünde bölge esnafına talepler geliyor. Esnaf da gelen talepleri dikkate alarak çeşitli temsilcilik anlaşması imzalamaya başladı" şeklinde konuştu.

Ticaretteki canlılık iştah kabarttı