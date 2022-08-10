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Denizde süper teşvik

Yapılan düzenleme ile geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı gemilerin sahibine, taşıdığı kara yolu römorku, yarı römork ve tanker gibi yük birimi başına 2 dolar karşılığı Türk lirası ödemede bulunulacak

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 10 Ağustos 2022 08:14
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Denizde süper teşvik

Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının lojistik zincirlerini sekteye uğratması, yeterli sayıda tır şoförü bulunamaması ve gümrük kapılarında uzun tır kuyrukları oluşması gibi nedenlerle tüm dünyada kara yolu taşımacılığı zora girerken, lojistik için alternatif yollar önem kazandı. Kara yollarındaki yoğunluğu azaltmak için harekete geçen hükümet, yeni bir uygulamayı devreye soktu. Bu çerçevede deniz yolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve kara yoluyla taşınan yüklerin deniz yoluna aktarılmasını kolaylaştırmak üzere gemilere destek verilecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı gemilerin sahibine, taşıdığı kara yolu römorku, yarı römork ve tanker gibi yük birimi başına 2 dolar karşılığı Türk lirası ödeme yapılacak. Hesaplamada 10 milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınacak. Düzenli seferlerin Türk bayraklı Ro-Pax gemilerle yapılması halinde bu destek yüzde 50 artırılacak. Ayrıca, kurulan yeni düzenli hatlarda ise iki liman arası mesafenin 20 deniz milinin altında olması halinde Türk bayraklı geminin sahibine, yük birimi başına 20 dolar karşılığı Türk lirası ödeme yapılacak.

Düzenli sefer desteği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden, bir önceki yılın Döner Sermaye işletmesi yıllık gelirlerinin yüzde 7'sini geçmemek üzere mali imkanlar ölçüsünde karşılanacak. Düzenli Sefer Destek Belgesi düzenlenmiş gemilerin Türkiye limanlarında ödemesi gereken kılavuzluk ve römorkörcülük ücretleri, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları tarafından fatura aslının veya elektronik faturanın ibraz edilmesi halinde Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından aylık dönemler halinde ilgili teşkilatlara ödenecek.

DAĞITIM AĞI DESTEĞİ İÇİN 4 LİMAN

Daha önce de yurt dışında lojistik dağıtım ağı kurmak isteyen firmalara destek verilmesine yönelik bir adım atılmıştı. Bazı limanlarda kurulacak dağıtım ağı ve 'Cep depolar' için harekete geçilmişti. Ticaret Bakanlığı, desteklenecek lojistik dağıtım ağının kurulacağı bölgeleri, Karadeniz'de Burgaz ve Köstence, Doğu Karadeniz'de Tuapse ve İtalya'daki Trieste Limanı olarak belirlemişti. Bu bölgelerde en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketlerinin giderleri yüzde 70 oranında desteklenirken, bu destek 60 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca, bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yıllık 3 milyon liraya kadar destekleniyor. Bu şirketlerde, yurt dışında istihdam edilen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretlerine ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında destek veriliyor.

SON DERECE DOĞRU VE STRATEJİK BİR PROJE

Kara yoluyla taşınan yüklerin deniz yoluna aktarılmasını kolaylaştırmak üzere hayata geçirilen uygulamayı gazetemize değerlendiren Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, projenin son derece doğru olduğunu söyledi. Ergenç "Bu, desteklediğimiz ve olmasını arzu ettiğimiz projelerden biriydi. Son derece doğru, vizyoner ve stratejik bir proje. Yüklerin karadan denize aktarılmasına sadece maliyet açısından değil; çevre kirliliği, yakıt, dışarıya verilen döviz ve kazalar açısından da bakmak gerekir. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, denizlerini daha efektif şekilde kullanmalı. Ülkemiz büyüyor ve bu büyümenin getirdiği bir yük var. Bu yük de belli bir zaman sonra bazı bölgelerde kara yollarıyla taşınmaz hale geliyor veya kamyon bulunamaz hale geliyor. Kara yolundaki bu fazladan büyüme, denize kayar diye tahmin ediyorum" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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