Kayseri'de 3. kattan düşen çocuk öldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın 3. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 08:38
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Pazar 1 Sokak'taki apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden, 4 yaşındaki Irak uyruklu A.S.F. aşağı düştü.
Çocuk, yakınları tarafından kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen A.S.F. kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız