Motorine indirim geldi

MOTORİNE İNDİRİM

Brent petrol fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 100 doların altına gerilerken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 6 Ağustos itibariyle motorin fiyatlarına 1,15 TL ve benzin fiyatlarına 2.23 TL indirim yapılırken motorine bir indirim haberi daha geldi..

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra;

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,34 TL'ye, Ankara'da 22,45 TL'ye, İzmir'de 22,47 TL'ye geriledi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.