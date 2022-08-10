TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralıyla ilgili resmi bir açıklama paylaştı.

TFF'nin açıklamasına göre takımlar kadro için 35 futbolcu bildirebilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.

Yeni statüye göre takımlar kadroda en fazla 35 futbolcu bulundurabilecek, bunların en az 14'ü Türk olacak ve bu 14 Türk futbolcudan en az 4 tanesi 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olacak.