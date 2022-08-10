Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 10:46
İlçeye bağlı Evrencik köyündeki evinde rahatsızlanan M.P'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, M.P'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen M.P'nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız