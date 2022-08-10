'PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla mücadele ediyoruz'

İkinci el araç piyasasındaki durağanlık fiyatları aşağı çekti
İkinci el araç piyasasındaki durağanlık fiyatları aşağı çekti
Bozdağ: AİHM kararlarını uyguladık, Osman Kavala hüküm özlüdür
Bozdağ: AİHM kararlarını uyguladık, Osman Kavala hüküm özlüdür
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Aşırı hız cezasına 'kamu görevi' affı
Aşırı hız cezasına 'kamu görevi' affı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Fiyat İstikrarı Komitesi konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi
Fiyat İstikrarı Komitesi konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
2022 PMYO sınav giriş belgeleri yayımlandı
2022 PMYO sınav giriş belgeleri yayımlandı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Lunapark treni raydan çıktı, yeni evli komiser yrd. hayatını kaybetti
Lunapark treni raydan çıktı, yeni evli komiser yrd. hayatını kaybetti
Cemevi Derneği Başkanı'nın saldırı faili kişisel husumetli çıktı
Cemevi Derneği Başkanı'nın saldırı faili kişisel husumetli çıktı
Ev sahipleri artık ödenebilir kira istiyor
Ev sahipleri artık ödenebilir kira istiyor
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na KKM tepkisi
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na KKM tepkisi
Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma
Kadın astsubayların projesi binlere ulaşıyor
Kadın astsubayların projesi binlere ulaşıyor
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömen kadın tutuklandı
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömen kadın tutuklandı
Çevreci dalgıcı ağlatan manzaraya Bakanlıktan soruşturma
Çevreci dalgıcı ağlatan manzaraya Bakanlıktan soruşturma
81 ilin borç haritası ortaya çıktı
81 ilin borç haritası ortaya çıktı
KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu
KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu
Bolu Valiliğinden 'yeni salgın başladı' iddialarına yalanlama
Bolu Valiliğinden 'yeni salgın başladı' iddialarına yalanlama
İŞKUR'a göre en fazla açık iş ilanı olan meslekler
İŞKUR'a göre en fazla açık iş ilanı olan meslekler
'Beynimdeki çipi çıkart' deyip doktora silah çeken zanlı tutuklandı
'Beynimdeki çipi çıkart' deyip doktora silah çeken zanlı tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı
TMSF'den 'kayyımlar yargıdan muaf tutuluyor' iddialarına açıklama
TMSF'den 'kayyımlar yargıdan muaf tutuluyor' iddialarına açıklama
İkinci dönem için de öğretmenlere başarı belgesi verilecek
İkinci dönem için de öğretmenlere başarı belgesi verilecek
'Gemimiz Gazipaşa açığındaki Yörükler 1 kuyusuna gidiyor'
'Gemimiz Gazipaşa açığındaki Yörükler 1 kuyusuna gidiyor'
Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den borç aldı' iddiasına yanıt
Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den borç aldı' iddiasına yanıt
Ankara'da simide zam geldi...Ekmekten daha pahalı
Ankara'da simide zam geldi...Ekmekten daha pahalı
Bakan Özer: Tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız
Bakan Özer: Tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız
Ana sayfaHaberler Terör

'PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla mücadele ediyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 11:25
Yazdır
'PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla mücadele ediyoruz'

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Türkiye'nin "terörden çok çeken bir ülke" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Adalet ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi yıllardır gözetiyoruz. Bu konular, yurt dışındaki görevimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları temel ilkelerimiz"

Çavuşoğlu, "modern diplomasinin çok katmanlı, paydaşlı ve aktörlü" olduğunun altını çizerek, iş birliği yapılan kurumların farklı bakış açılarının görüşlerini zenginleştirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığının bu kurumların başında geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları" gibi kavramların dış politikanın da temel ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, kapsamlı reformları 20 yıllık süreçte hayata geçirdiklerini belirterek, 2021'den itibaren İnsan Hakları Eylem Planı'nın ve bu kapsamda atılan adımların bu konudaki kararlığının somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

- "Adalet Bakanlığının görüşleri bize ışık tutuyor"

Adalet Bakanlığıyla yapılan iş birliğiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakatların önemli bir bölümünün adli konuları içerdiğini aktardı.

Çavuşoğlu, hassas dış politika konularında Adalet Bakanlığının görüşlerine başvurduklarını ifade ederek, "Adalet Bakanlığının görüşleri bize ışık tutuyor." dedi.

Adalet Bakanlığıyla Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Avrupa'da vatandaşlarımıza yönelik artan ayrımcı ve ırkçı uygulamalar konusunda da çalışmalar çok önemli. Yurt dışı teşkilatımızda Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Şu anda 19 misyonumuzda Adalet Bakanlığı temsilcileri, müşavirleri var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlarla çok yakın çalıştıklarını kaydetti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı
FETÖ kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı
8 askerin katil zanlısı terörist tutuklandı
8 askerin katil zanlısı terörist tutuklandı
Yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü iki eski asker yakalandı
Yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü iki eski asker yakalandı
Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi

Bu Habere Tepkiniz

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Düşük faizli kredi imkanı

Düşük faizli kredi imkanı

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=10000&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099faiz-10ktl_adv2235
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?

Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?

Ücretsiz izinde geçen süreleri kişiler isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma yaparak hizmetine ilave ettirebilir, borçlanılan süre için de emekli ikramiyesi ödemesine hak kazanabilir.
KPSS'de yeni takvim belli oldu

KPSS'de yeni takvim belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 24-25 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Sayıştay'ın naklen atanan akademisyenlere harcırah ödensin kararı herkesi şaşırttı

Sayıştay'ın naklen atanan akademisyenlere harcırah ödensin kararı herkesi şaşırttı

Sayıştay Birinci Dairesi, Sekizinci Dairenin aksine diğer kamu kurumlarından naklen akademisyen kadrolarına geçen kişilere harcırah ödemesinin kamu zararı olmadığına hükmetti!
Personel yönetiminde otorite boşluğu sorunları karmaşa yaratmaya devam ediyor

Personel yönetiminde otorite boşluğu sorunları karmaşa yaratmaya devam ediyor

Kamu idaresi özünde insanı ve bütçeyi merkezine alarak etkin ve verimli bir şekilde yönetebildiğinde başarıya ulaşan mekanizmadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 36.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 36.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 36.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 10 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
5.İslami Dayanışma Oyunları başladı! Erdoğan açılışını yaptı

5.İslami Dayanışma Oyunları başladı! Erdoğan açılışını yaptı

5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Erdoğan resmi açılışını yaptı