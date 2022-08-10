Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,54 puan değer kazanarak 2.795,71'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 21,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 8,94 ile madencilik oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini söyledi.

Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 seviyesinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.