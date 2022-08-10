Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 8 Ağustos 2022 tarihinde 4 araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlan edilen Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "Klasik Arkeoloji alanında doktora yapıyor olmak ve tezli yüksek lisansını Eskiçağ Tarihi'nden yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla kazılarda en az 2 yıl arkeolog olarak çalışmış olmak. Netcad, QGIS ve ArcGIS programlarını kullanabildiğini gösteren sertifikalara sahip olmak ." şartı aranmıştır.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinde "Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır." yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, araştırma görevlisi kadrolarında lisansüstü öğrencilik durumu hariç olmak üzere tecrübe ve sertifika şartı aranması hukuken mümkün değildir.

Bu durum, eşyanın tabiatına da aykırı bir durumdur. Arkeoloji her ne kadar kazı faaliyetleriyle topluma hizmet tarafı olan bir bölüm olsa bile, araştırma görevlilerinin istihdam amacı lisansüstü eğitim süreçleri boyunca yetiştirilmelidir. Dolayısıyla, bu kadrolarda istihdam edilecek kişilerde tecrübe şartı aranmamalıdır.

Sonuç olarak, Dumlupınar Üniversitesi tarafından bu kadroda herhangi bir düzeltme yapılmaması halinde sınava yalnızca bir kişinin çağırılacağı ortadadır. Bu bakımdan, halen başvuru süreci devam eden bu araştırma görevlisi kadrosu şartlarında düzeltme yapılması gerekmektedir.