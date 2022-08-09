Trafik polisleri 380 lira fazla çalışma ücreti alacak
05 Ağustos 2022 tarihinde İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazıda Trafik Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personele fazla çalışma ücretinin %52 tutarında ödenmesine dair İçişleri Bakanlık Oluru ile ödeme yapılacağı belirtildi.
05 Ağustos 2022 tarihinde İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazıda Trafik Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personele fazla çalışma ücretinin %52 tutarında ödenmesine dair İçişleri Bakanlık Oluru ile ödeme yapılacağı belirtildi.
Buna istinaden Trafik birimi personellerinin maaş işlemlerinde düzenleme yapılacak.
Fazla çalışma ücretleri en yüksek devlet memuru aylığı ile uygulanmaktadır.
En yüksek devlet memuru aylığı: 9500
Fazla çalışma ücreti oranı artışı: 0.13
Maaş Katsayısı: 0.333603
9500 x Maaş Katsayısı
9500x0.333603=3169.22
3169.22x0.13=411 TL
Kesilecek binde 7 damga vergisi sonrasında tüm trafik birimlerinde görev yapan personele 380.13 TL fazla çalışma ücreti yatırılmaya başlanacaktır.