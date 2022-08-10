7 Temmuz öncesinde ilişik kesen polisler zamlı harcırah talep ediyor

2022 yılı genel atama döneminde binlerce polisin ataması gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, tayini çıkan personelin ilişik kesme işlemleri 15/06/2022 tarihinden itibaren görevi aksatmayacak şekilde kesilmeye başlanmış ve son ilişik kesme tarihi 18/07/2022 olarak belirlenmiştir.

07 Temmuz 2022 tarihinde 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 7414 sayılı kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7414 sayılı bu kanun içerisinde yer alan H cetveli içerisinde memurların gündelik ve tazminatları güncellenmiştir.

Özellikle harcırah tutarlarını arttıran bu uygulamadan polislerin birçoğu kanun değişikliğinden önce ilişik kestikleri için yararlanamadı. 07 Temmuz tarihinden önce ilişik kesen polis memurları Ocak ayındaki belirlenen miktar dahilinde harcırah aldılar.

07 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında ilişik kesen polis memurları ise Resmi Gazetede yayımlanan 7414 sayılı kanundaki değişen oranlar dahilinde zamlı olarak harcırah aldılar.

Aynı atama döneminde uygulanan bu farklılıklar birçok memuru etkilemiş ve olumsuz görüşlere neden olmuştur.

Sayıca Polis Teşkilatı başta olmak üzere Jandarma, TSK personeli de bu mağduriyetleri yaşamıştır.

Erken ilişik keserek tayin görenler, harcırahlarını güncellenmiş tutarlar üzerinden talep etmektedir.

