Trendyol 'Emlak'ı açamadan kapattı

Trendyol, konuyla ilgili söz konusu bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek suretiyle ülkemiz e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sunmak ve online emlak sektöründeki rekabeti ve canlılığı artırmak hedefiyle bir süre önce Trendyol Emlak girişimimizle ilgili alt yapı çalışmalarını başlattık. Güçlü teknolojik altyapımız ve e-ticaret alanındaki tecrübemizle online emlak sektörünü ileriye taşıyacak örnek uygulamalarla devreye almaya hazırlandığımız bu yeni iş kolu konusunda, emlak sektöründeki paydaşlarımızı da bilgilendirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık." dedi.

Açıklamada, "7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir" denilerek şu ifadelere yer verildi: "Yeni kanun, Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecek. Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, online emlak sektöründeki rekabeti alıcılar ve emlakçılar lehine canlandıracağına inandığımız emlak sektörü yatırımımızı süresiz olarak askıya almış bulunuyoruz."