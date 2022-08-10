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Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu

İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 14:05
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Kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı etkili olan yağış, Silivri bölgesinde aralıklarla devam etti.

Sağanak nedeniyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak, rögarların tıkanması üzerine sular altında kaldı. Sokaktaki bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bir otomobil de girdiği su birikintisinden çıkamadı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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