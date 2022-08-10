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Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

SAKARYA'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 14:16
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Öte yandan Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları dolayısıyla Uzunkum, Tuzağzı, Dikili, Babalı ve Sarısu plajlarında, Bağırganlı, Cebeci ve Kumcağız plajlarının ise bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.

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