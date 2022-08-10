Çankırı Belediyesince atıl arazilere ekilen buğday una dönüştürüldü

Çankırı Belediyesince ihtiyaç sahipleri için atıl arazilere ekilen buğdaylar, hasadın ardından una dönüştürüldü.

Belediye tarafından atıl arazileri tarıma kazandırmak, dar gelirli ailelere destek olmak ve vatandaşları tarıma teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamda Kenbağ mevkisinde belediyeye ait 267 dönüm araziye ekilen buğday, hasadın ardından işlenerek un haline getirildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5'er kilogramlık paketler haline getirilen unların, dar gelirli ailelere sosyal yardım olarak ulaştırılacağını söyledi.

Kenbağ mevkisinde atıl tarım arazisine ekilen buğdayın hasadının geçen ay yapıldığını hatırlatan Esen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin imkanlarını insanlarımızın faydasına kullanmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bu anlamda üretken belediyecilik vizyonumuzla atıl arazilerimizi tarıma kazandırmak için başlattığımız projenin meyvelerini almaya başladık." dedi.

Belediyeye ait 30 dönümlük araziye de ayçiçeği ekimi yapıldığını anlatan Başkan Esen, gelecek aylarda hasadın yapılacağını, çıkacak mahsullerin de ayçiçeği yağına dönüştürüleceğini kaydetti.