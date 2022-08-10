Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklık, Manisa Akhisar, Sivas, Yozgat, Konya, Nevşehir, Artvin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Çorum, Amasya, Tokat, Ankara Nallıhan, Giresun'un Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Edirne, İzmir Dikili, Selçuk, Aydın Kuşadası, Nazilli, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris, Milas, Yatağan ilçeleri, Isparta Eğirdir, Muğla Fethiye, Köyceğiz, Antalya, Alanya, Finike, Kale/Demre, Manavgat, Gazipaşa, Mersin Silifke, Adana, Denizli Acıpayam, Hatay Dörtyol, Samandağ, Iğdır, Erzurum Horasan, Van, Muradiye, Özalp, Başkale, Kilis, Mardin, Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 1991-2020 yılları arasında 25 derece olarak ölçülen temmuz ayı ortalama sıcaklığı, bu yılın temmuz ayında da 25 derece olarak kaydedildi.

Bu yılın temmuz ayında en düşük sıcaklık 0,3 derece ile Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 46,3 derece ile Şırnak Cizre'de tespit edildi.

Marmara Bölgesi

Ortalama sıcaklık, Edirne çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,5 derece, geçen ay ise 24,4 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 12,5 dereceyle Tekirdağ Çorlu'da, en yüksek sıcaklık ise 38,9 dereceyle Kırklareli Lüleburgaz'da gözlendi.

Ege Bölgesi

İzmir'in Dikili, Selçuk ilçeleri, Aydın, Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçesi Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Milas, Yatağan çevrelerinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Manisa Akhisar çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,6 derece iken, geçen ay 27 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 8,2 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 derece olarak Aydın Nazilli'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi

Isparta, Antalya, Finike, Alanya, Manavgat, Kale/Demre, Gazipaşa, Mersin Silifke, Adana, Isparta Eğirdir, Denizli Acıpayam, Hatay Dörtyol, Samandağ çevrelerinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,1 derece olan bölgede, 2022 Temmuz ayı sıcaklığı 27 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 6,5 olarak Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 dereceyle Finike'de belirlendi.

İç Anadolu Bölgesi

Sivas, Yozgat, Konya, Nevşehir çevresinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece, geçen ay ise 21,5 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37,5 dereceyle Sivas'ta gözlendi.

Karadeniz Bölgesi

Artvin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Çorum, Osmancık, Amasya, Tokat, Nallıhan, Tokat Zile, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece olan bölgede, geçen ay sıcaklık 21,8 olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 4,2 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 38,8 dereceyle İspir'de kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi

Iğdır, Horasan, Muradiye, Özalp, Başkale çevrelerinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin 23,3 derece olan temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, geçen ay 23,7 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,7 derece olarak Kars Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,7 derece ile Elazığ Palu'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis, Mardin, Şırnak çevrelerinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31,2 derece, geçen ay ise 31,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 15,1 dereceyle Şanlıurfa Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46,3 derece olarak Cizre'de kaydedildi.