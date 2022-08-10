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Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Attığımız adımların tamamı enflasyonla mücadele sürecimize katkı sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 16:45
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Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Programın açılışında katılımcılara hitap eden Nebati, dünya ekonomisinin, Kovid-19 nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en derin durgunluk dönemini yaşadığını belirterek, Çin'in uyguladığı sıkı tedbirlerin, arz-talep uyumsuzluklarının, tedarik zincirlerindeki aksamaların, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yol açtığı olumsuzluklardan bahsetti.

Söz konusu olumsuz gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarında yol açtığı yükselişlere değinen Nebati, petrolün varilinde ve doğal gazda yaşanan artışın ekonomilere yönelik olumsuz etkisini anlattı.

Nebati, küresel ekonominin salgından büyük hasar gördüğü 2020'de dahi Türkiye'nin büyüme kaydeden nadir ülkelerden olduğunu, 2021'de rekor bir büyüme performansı elde ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler de güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor. Malum birinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüdük. İkinci çeyrekte de aynı performansı yakalayacağımızı görüyoruz. Bu olumlu performansa bağlı olarak uluslararası kuruluşlar küresel büyüme ve ticaret tahminlerini yakın zamanda aşağı yönlü düşürürken, ülkemizin büyüme tahminlerini ise yukarı yönlü güncellemişlerdir."

Nebati, bu güncellemelerin ilk defa olmadığını, aldıkları tedbirlerin ekonomiye olumlu etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdüklerini söyledi.

- "İşsizlik oranı salgın öncesi seviyenin altına geriledi"

Bakan Nebati, ekonomik büyümeyle birlikte istihdamda çok ciddi artış kaydettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında savaşa, dünya ekonomisinin durumuna, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren ve büyüten Türkiye'nin istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur. Salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranı haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin de altına gerilemiştir."

Nebati, tüm olumsuz öngörülere ve söylemlere rağmen bunu başardıklarını kaydederek, "Onlar 'yanacağız' dedi, biz 'büyüyeceğiz' dedik. Onlar, 'insanlar işsiz kalacak, fabrikalar ve atölyeler kapanacak, esnaf kepenk kapatacak' dediler, biz 'insanlar işsiz kalmayacak, büyüyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz' dedi. Ne oldu? Haziran itibarıyla yüzde 10,3'e düşen işsizlik oranı." diye konuştu.

- "Turizm gelirlerinde beklentimiz, 37 milyar doları aşmak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, attıkları yapısal adımlar ve tedarik zincirindeki değişimlerin olumlu etkisiyle ihracatta başarı yakalandığını, yıllık ihracatın 250 milyar dolar sınırına dayandığını, hemen her ay yeni ihracat rekorları kırıldığını söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirlerindeki toparlanma bakımından diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını dile getiren Nebati, "Rusya-Ukrayna savaşına rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam ediyoruz. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimizin 37 milyar doların üzerine çıkması ve salgın öncesi seviyenin üzerinde performans sergilenmesi." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin IMF'den borç almadığını bile bile 'borç aldılara' dönüştürebiliyorlar"

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Bakan Nebati, tüm küresel olumsuzluklara rağmen üretimde, büyümede, istihdam ve ihracat artışında Türkiye'nin adeta tam yol ilerlediğini, ekonominin sağlıklı ve sağlam ilerlediğini bildirdi.

Bazı kesimlerce ilerleme kaydedilen alanların hepten yok sayıldığını, hatta spekülasyona varacak düzeyde bazı çarpıtmalardan medet umulduğunu aktaran Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa 'eğriye eğri, doğruya da doğru' demeyi bilmek önemli ve erdemli bir tavırdır. Beklentimiz objektif ve yapıcı yaklaşımlardan öte değildir. Türkiye'nin IMF'den borç almadığını bile bile 'borç aldılara' dönüştürebiliyorlar. Bunu umarsızca yapıyorlar. Bizim objektif ve yapıcı yaklaşımın ötesinde bir talebimiz yok."

- "Yüzleştiğimiz sorunlarımız da var"

Bakan Nebati, tüm bu başarılarının yanı sıra yüzleştikleri bazı sorunların da bulunduğunu belirterek, ihracattaki güçlü seyir ve turizm gelirlerindeki artışa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişler nedeniyle cari işlemler açığının arttığını söyledi.

Nebati, "Enerji hariç 12 aylık birikimli cari işlemler mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yakın dönemde Türkiye'nin adeta bir enerji seferberliği ilan ettiğini aktaran Nebati, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

- "Küresel emtia fiyatlarının normalleşmesini bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kamu maliyesinde disipline hep önem verdiklerini, dünyada yaşanan olumsuz koşullara rağmen bütçe performansının güçlü seyretmeye devam ettiğini belirterek, tüm bu gelişmeler yaşanırken "gelir dağılımında adaletin sağlanmasının" en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini söyledi.

Son 20 yılda memurların, işçilerin ve emeklilerin alım gücünde önemli iyileştirmeler sağladıklarını dile getiren Nebati, asgari ücretteki artış ile çiftçilere ve esnaflara yönelik vergi indirimlerinden bahsetti.

Nebati, enflasyonda yaşanan artışa değinerek, "Ağırlıklı olarak küresel gelişmelere bağlı ve maliyet artışları kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı bu konjonktürde yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmelerin durulmasına, küresel tedarik zincirindeki bozulmanın ve arz yönlü sorunların zamanla giderilmesine bağlı olarak küresel emtia fiyatlarının normalleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hızlı fiyat artışları karşısında vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Nebati, "Öte yandan emin olduğumuz bir şey var ki AK Parti iktidarı olarak bugüne kadar milletimizin sayısız sorununu çözmeyi nasıl biz başardıysak, enflasyonu da aynı kararlılıkla yine biz yeneceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla en çok ihtiyaç duydukları kalemlerde vergi oranlarını önemli ölçüde düşürdük." açıklamasında bulundu.

- "Bu yıl da 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz"

Bakan Nebati, hanelerde kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyondan ve gıda ürünlerindeki vergi indirimlerinden bahsederek, "Enflasyonla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiğimiz vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte 2021'de 154 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmiştik. Bu yıl da aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında Fiyat İstikrarı Komitesi'nin dün gerçekleştirilen toplantısında alınan kararlardan bahseden Nebati, üretim, ihracat ve istihdamın artırılması için Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasının ekonomiye sağladığı katkıları anlatan Nebati, şu açıklamalarda bulundu:

"KKM uygulaması son yılların en önemli enstrümanlarından. (Bunu eleştirerek) Bunun ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığını ortadan kaldıramazsınız. Şimdi çıkmış birileri bu süreçte finansal istikrarımıza kritik katkı yapmış böylesi uygulamalara fütursuzca, bilgisizce, öngörüsüzce saldırmayı kendilerine adeta vazife edinmişler. Bir kez daha altını çizmek isterim: Yıkıcı muhalefet uğruna finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalar sorumsuzca yapılmış, vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır. Sanki Kur Korumalı Mevduat sahipleri hem faiz hem de döviz artışı kaynaklı çifte gelir elde ediyormuş gibi çarpıtılmış ifadeler insanımızın da dikkatinden kaçmamıştır. Aldığımız tüm bu tedbirlerle birlikte, selektif kredi yaklaşımımızla makroekonomik ve finansal istikrarı destekleyerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz."

Nebati, attıkları adımların tamamının enflasyonla mücadele sürecine katkı sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Tekraren söylüyorum enflasyon sorununu çözmek amacıyla gereken tüm adımları tek tek atıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarı nasıl ki 20 yıldan bu yana milletimizin tüm sorunlarının çözüm adresi olduysa, enflasyon sorunu da kesinlikle bir istisna değildir. Bu sorunun da çözüm adresi yine biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katıldığı programın ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

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