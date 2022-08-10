OYDER: Sıfır araçlarla ilgili yeni yönetmelik fırsatçılığın önüne geçecek

OYDER, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile gerçekleştirilen toplantının ardından gündeme gelen ikinci el araç satışındaki kısıtlamaya yönelik yeni yönetmeliği değerlendirdi.

OYDER'den yapılan açıklamada, ilk tescilden sonra şirketlerin, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışını gerçekleştiremeyeceği yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Erciş, yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayı desteklediklerini belirtti.

Erciş, "Ticaret Bakanlığının ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı destekliyoruz. İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşılmıştı. Biz de OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin yaşadığı sorunlara değinen Erciş, özellikle de son dönemde "yetkili satıcılar" üzerinde oluşan şikayetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğuna işaret etti.

Piyasada yetkili satıcılardan sıfır araç alıp hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğunun bilindiğini aktaran Erciş, "Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz. Biz de süreç boyunca Bakanlıkla karşılıklı fikir alışverişleriyle oluşturulan yeni yönetmeliği destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yeni düzenlemenin detaylarını paylaşmıştı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." açıklamasını yapmıştı. Düzenlemenin otomobil fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.