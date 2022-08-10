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Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 3 gözaltı

Giresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sinem Gülşen Dilekçe için de valilik önünde tören düzenlendi. Törene, tedavisi sonrası taburcu olan polis eşi Samet Dilekçe (31) de katıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Ağustos 2022 18:40
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Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 3 gözaltı

Kaza, dün akşam saatlerinde Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş sırasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trende Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç komiser yardımcısının vefat haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti.

Sinem Gülşen Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, tedavisinin ardından taburcu edilirken Şevval ile Fatma Akbaş'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrası aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Törende Sinem Gülşen Dilekçe'nin ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

'ACIMIZ TARİFSİZDİR'

Saygı duruşu ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı , "Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ancak bazı ölümlerde yüreğinizdeki acıyı tarif edemezsiniz. Gencecik yaşında kaybettiğimiz komiser yardımcımız vefatında böyle tarifsiz acıyı yaşattı hepimize. Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Dilekçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan dua sonrası toprağa verileceği Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı.

Kentte görev yapan Dilekçe çiftinin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da yapılan düğünle dünyaevine girdikleri belirtildi. Sinem Gülşen Dilekçe'nin geçen yıl ilk görev yeri olan Giresun'a atandığı ifade edildi.

LUNAPARKA GİRİŞ YASAKLANDI

Giresun'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin, raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Fatma Akbaş ve kızı Şevval Akbaş'ın yaralandığı lunaparka girişler yasaklandı. Lunapark çevresini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri, gelen vatandaşları uyararak geri gönderdi. Trende emniyet kemerinin bulunmaması ise dikkat çekti. Daha önce de kazalar yaşanan lunaparkta makinelerin bakımlarının yapılmadığı iddia edildi.

GÖĞSÜNE ALDIĞI DARBE SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sinem ve Samet Dilekçe çiftinin aile dostları Fatma ve kızı Şevval Akbaş ile birlikte, eğlenmek için lunaparka gittiği belirtildi. Hareket eden trenin arka iki vagonu, bir süre sonra bilinmeyen nedenle raydan çıkarak devrildi. Vagondan savrulan 4 kişiden Sinem Gülşen Dilekçe, göğsüne aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dilekçe, tüm müdahalelere rağmen iç kanama nedeniyle kurtarılmadı.

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'KAZADAN 2 GÜN ÖNCE TORUNUMU BURAYA GETİRMİŞTİM'

Kentte yaşayan Hüseyin Tepealan (69), iki gün önce torununu lunaparka getirdiğini ve trene bindirdiğini söyledi. Tepealan, "Ben buraya torunumu eğlendirmek için getiriyordum. Torunum yurt dışında yaşadığı için lunaparkları iyi biliyor. Bize de gitmek için ısrar ediyor. Buraya getiriyorduk. Kazadan 2 gün önce de torunumu buraya getirmiştim. Tedbir amaçlı torunumun yanına ben binmiştim. Çocuk ısrar ediyordu. Mecburen bindik ama çok tehlikeli olduğunu anladık. Çok feci bir durum yaşandı burada. Ondan sonra da binmedik daha. Herhalde kontrol etmediler. Onun yüzünden olmuş olabilir kaza. Vatandaşlarımız böyle tehlike şeylere çocuklarını ve kendilerini bindirmesinler" dedi.

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