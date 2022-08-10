Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 19:07
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6'lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız