Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de katıldığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, dünyada yaşanan çip kriziyle ilgili konuştu.

Çipteki üretimin yavaşladığı zaman elektronik cihazların ve otomobillerin üretiminin yavaşladığını kaydeden Muş, "Tabi bu telefon ve bilgisayarlara kadar kullanılabilen bir ürün. Burada Tayvan çok önemli bir üretici. Bununla ilgili bizim de yatırımlarımız var. Hatta Ankara'da belli bir yer bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışması söz konusu." dedi.

"Sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez"

Burada Türkiye'nin yatırım yapmak istediğini, burada yatırımları da ağırlamak istediğini aktaran Muş, şöyle devam etti:

"Türkiye bu işin içine girmek istiyor. Girmemizin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bunun çok farklı seviyeleri var. Bütün seviyeleri yürütmeseniz de bazı seviyeleri yürütmeniz gerekiyor. Gelecek artık daha da teknolojikleşecek ve dijitalleşecek. Tabi dijitalleşecek her alanda bu çipe ihtiyaç olacak. Buna olan talep artacak. Bu anlamda biz Türkiye olarak üretici güç olmak istiyoruz. En önemli ihtiyacımız su. Çipte su çok kullanılıyor. Çipin kullanılması için suya ihtiyaç var. Bununla ilgili bir hazırlığımız var."