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Hisarcıklıoğlu: Kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre çok ama çok arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, firmaların kredi talepleri ile ilgili, "Firmalarımız, bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alabilenlere ise çok yüksek faizler uygulandığı görülmektedir. Ancak yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre çok ama çok artmıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 23:08
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Hisarcıklıoğlu: Kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre çok ama çok arttı

TOBB ve üç kamu bankası ortaklığında gerçekleştirilen 'Finansmana Erişim İstişare Toplantısı' TOBB binasında düzenlendi. TOBB ev sahipliğinde yapılan toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, "Ekonomimizi büyütmeye devam ettirebilmek için firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişimlerinin sağlanması gerekiyor. Ancak son dönemde bu durum zorlaşmış, her il ve ilçemizden bu durumda gelen şikayetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da finansmana en duyarlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşadığı iletilmektedir. Firmalarımız, bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alabilen ise çok yüksek faizlerle uygulandığı görülmektedir. Ancak yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre çok ama çok artmıştır" diye konuştu.

"Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması gereken bir dönemdeyiz"

Pandemi döneminde kamu bankalarının reel sektör için ne kadar önemli ve değerli olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Üç kamu bankamız da sıkıntılı süreçlerde firmalarımızın yanında durdular. Ayakta kalmaları için destek oldular. 2018 ve 2019 yıllarında onlarla Anadolu'nun pek çok şehrinde ortak toplantılar düzenledik. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kendilerine doğrudan ilettik. Onlardan da hep yapıcı geri dönüşler aldık. Şimdi bu kritik dönemde de bankalarımızın hepsinden aynı yaklaşımı bekliyoruz. Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımız işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını ise kendilerine ayırmadan bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı para mevduatı fazla ama Türk lirası kredi talebi daha fazla"

Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 6,5 trilyon Türk lirası kredi kullandırdıklarını belirterek, "Firmalara kullandırdığımız kredilerin büyüklüğü 5,3 trilyon Türk lirası. Bunun 1,2 trilyon Türk lirası da bireysellere kullandırdığımız konut, taşıt, ihtiyaç gibi krediler. Toplam kredilerin 5,3 trilyon Türk lirası, kredinin 141 milyar doları yabancı para cinsinde. Büyük işletmeler 125 milyar dolar kullanmış, KOBİ'lerin ise 16 milyar dolar civarında borcu var. Kaynak tarafında bankacılık sektöründeki Türk lirası cinsindeki kaynak yüzde 43'tü. Ancak kredilerin yüzde 60 küsuru Türk lirası cinsinden kullandırılıyor. Aslında burada bir çelişki var. Türk lirası mevduatım az ama Türk lirası kredi talep ediliyor. Yabancı para mevduatım fazla ama Türk lirası kredi talebi daha fazla. Ben yabancı parayı ne yapmam lazım? Götürüyorum Merkez Bankasına SWAP yapıyorum, TL'ye çeviriyorum dönüp kredi kullandırıyorum. Bu bir maliyet" dedi.

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