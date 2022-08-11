11 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı
Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı
Hastane yönetimi ile doktorlar arasında 'covidli hasta' tartışması
Hastane yönetimi ile doktorlar arasında 'covidli hasta' tartışması
Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor
Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor
Bakanlık, Hilal Belediye Başkanı'na resen inceleme başlattı
Bakanlık, Hilal Belediye Başkanı'na resen inceleme başlattı
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı
7 Temmuz öncesinde ilişik kesen polisler zamlı harcırah talep ediyor
7 Temmuz öncesinde ilişik kesen polisler zamlı harcırah talep ediyor
İDDK, avukatların dava açma yetkisine açıklık getirdi
İDDK, avukatların dava açma yetkisine açıklık getirdi
Bakan Muş açıkladı...İkinci el otoda 6 bin km sınırı geliyor!
Bakan Muş açıkladı...İkinci el otoda 6 bin km sınırı geliyor!
İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam
İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam
Erdoğan'ın açıklayacağı konut projesinin detaylar belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı konut projesinin detaylar belli oldu
İkinci el araç piyasasındaki durağanlık fiyatları aşağı çekti
İkinci el araç piyasasındaki durağanlık fiyatları aşağı çekti
Bozdağ: AİHM kararlarını uyguladık, Osman Kavala hüküm özlüdür
Bozdağ: AİHM kararlarını uyguladık, Osman Kavala hüküm özlüdür
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Fiyat İstikrarı Komitesi konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi
Fiyat İstikrarı Komitesi konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
2022 PMYO sınav giriş belgeleri yayımlandı
2022 PMYO sınav giriş belgeleri yayımlandı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Lunapark treni raydan çıktı, yeni evli komiser yrd. hayatını kaybetti
Lunapark treni raydan çıktı, yeni evli komiser yrd. hayatını kaybetti
Cemevi Derneği Başkanı'nın saldırı faili kişisel husumetli çıktı
Cemevi Derneği Başkanı'nın saldırı faili kişisel husumetli çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

11 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

11 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 00:01
Yazdır
11 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sosyal Dayanışma Merkezi ile Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışlarını yapacak.

(Edirne/11.20-16.15)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valiliği ziyaret edecek, Sakarya İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na ve Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-15.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı, Avanos ve merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Nevşehir/11.40/13.20/15.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadirli-Osmaniye yol şantiyesinde inceleme yapıp basın açıklamasında bulunacak. Karaismailoğlu, Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediye Başkanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, TCDD Toprakkale-Bahçe istasyonları arası tünel yapım şantiyesinde incelemede bulunup basın açıklaması yapacak.

(Osmaniye/11.00-19.00)

KAPAT [X]

2- TCMB, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı sona eriyor

- Konferansa ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansa katılacak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitaben konuşma yapacak.

- Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/17.30/14.15/15.30/12.15/09.30)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Uherske Hradiste/20.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş mücadelelerinde Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımını, Medipol Başakşehir de İzlanda'nın Breidablik ekibini konuk edecek.

(Konya/20.00/İstanbul/20.45)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Kadınlar 1. Ligi, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimleri yapılacak.

(11.00-14.30)

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözleri çok sorunlu
AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözleri çok sorunlu
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
CHP'li Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine açıklama
CHP'li Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine açıklama
Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilere hitap etti
TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilere hitap etti
AK Parti'li Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen bilgileri açıklaması'na tepki
AK Parti'li Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen bilgileri açıklaması'na tepki

Bu Habere Tepkiniz

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir.
Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?

Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?

Ücretsiz izinde geçen süreleri kişiler isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma yaparak hizmetine ilave ettirebilir, borçlanılan süre için de emekli ikramiyesi ödemesine hak kazanabilir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 36.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 36.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 36.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 10 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye'de 8. önlük sahibini buldu!

MasterChef Türkiye'de 8. önlük sahibini buldu!

MasterChef Türkiye'de 8. önlük sahibini buldu!