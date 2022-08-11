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Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle hayata geçen sistem, tasarruf sahiplerine yüksek getirili tasarruf modeli sunuyor. Kuyumcular üzerinden toplanacak altınlar da MB'nin kasasına girecek. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yastık altındaki yaklaşık 7 bin ton altının 100 tonunu sisteme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 11 Ağustos 2022 07:28
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Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına

Ahlatcı Metal Rafineri, yastık altındaki altınları sisteme kazandırmak için Altın Toplama Tasarruf Modeli(ATOM)'ni hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen sistem; tasarruf sahiplerine altınlarını yüksek getiriyle değerlendirebileceği yeni bir tasarruf modeli olarak dikkat çekiyor. Toplanacak altınlar, Merkez Bankası'na gidecek.

İŞÇİLİK MALİYETİ YOK

ATOM sisteminde altınlarını değerlendiren tasarruf sahibinin, iki türlü kazancı olacak. Vatandaşın ilk kazancı, altınını sisteme teslim ederken oluşacak. Kuyumcuların "işçilik maliyeti" diyerek yaptığı ve yüzde 8'lere varan kesintiler ATOM sisteminde en aza indirgeniyor. Ahlatcı'nın verdiği artı milyemler; 14 ve 18 ayar altın teslimlerinde 20 puana kadar çıkıyor. İkinci kazanç ise Merkez Bankası ve Ahlatcı'nın vereceği nemalar olacak. 1 kilo altını sistemde değerlendiren vatandaşın; 30 gramı Merkez Bankası'ndan, 20 gramı da Ahlatcı'dan olmak üzere toplam 50 gram altın kazancı olacak.

YÜZDE 17 GETİRİ GARANTİSİ

Tasaruf sahibi, teslim ettiği altınların karşılığı olan parayı, bankada tuttuğunda ise yüzde 17,5 nema alacak. Vatandaş vade sonunda parasını isterse altın, isterse TL olarak nemasıyla birlikte alabilecek. Ahlatcı Metal Rafineri, sahip olduğu altın işleme rafinerisine müşteri olan 5 bin 500 kuyumcuyu ATOM sistemine dahil edecek. Altın teslimatı için şimdiye kadar 200 kuyumcuya yetki belgesi veren Ahlatcı, yetkili kuyumcu sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor. ATOM sistemine dahil olan kuyumcular, Merkez Bankası'nın günde 6 kez duyurduğu resmi kurlarla altın teslim alacak.

5 KAMU BANKASI DEVREDE

Vatandaş, elindeki fiziki altınları yetkili kuyumcuya teslim ettiğinde anlaşmalı beş kamu bankasından (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım) birinde kendi adına hesap açılacak. Hesap açmak için vatandaşın ayrıca bankaya gitmesine gerek yok. Altın teslimatı sırasında hesap açıldığı bilgisi vatandaşın cep telefonuna mesajla gelecek. Parasını hemen çekmeyen vatandaş, vadesine bağlı olarak değişik oranlarla kazanç sahibi olacak.

100 TON ALTIN ÇEKERİZ

Sistemin detaylarını anlatan Ahlatcı Holding Başkanı Ahmet Ahlatcı, kuyumcular aracılığıyla topladıkları altınları direkt olarak Merkez Bankası'na aktaracaklarını vurguladı. Türkiye'de yastık altında 7 bin ton altın olduğunu tahmin ettiklerini belirten Ahlatcı, geliştirdikleri modelle 100 ton altını sisteme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ahlatcı, "Toplanan altınların banka hesaplarında olması bir şey ifade etmiyor. Ana bankamız Merkez Bankası'nda toplanırsa önemli bir şeyi ifade eder. Merkez Bankası'nın eli güçlenir ve isterse bu altınları swaplarda kullanabilir" dedi.

6 ayda 2,5 milyar dolarlık mücevher ihracatı yaptı

32 ülkeye altın ihracatı yaptıklarını belirten Ahlatcı Holding Başkanı Ahmet Ahlatcı, geçen yılın ihracat şampiyonu olduklarını ve bu yılın ilk altı ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını belirtti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altına ilginin arttığını belirten Ahlatcı, şu anda Türkiye'nin borcunun iki katı kadar piyasada altın ve nakit para bulunduğu bilgisini verdi.

Çeyreğin alış-satışdaki büyük fark yanlıştır

Ahmet Ahlatcı, yıl sonu için dolar ve altın tahmininde de bulundu. Ahlatcı, "Altının onsu 2 bin 300 doları görür. Dolar ise enflasyona endekslersek 22 lira ama benim tahminim yıl sonu 20 lira olur. Bu durumda altının gramı 1.520 lira olur" dedi. Ahlatcı, altındaki alış-satış fiyat farkı konusunda ise "Çeyrek altını 906 liraya sattıysan alış fiyatı da aynı olmalı. Alış-satış arasındaki büyük fiyat farkı yanlıştır" diye konuştu.


O fotoğraftan sonra ABD'ye bilgi verdik

KAPAT [X]

Ahlatcı Holding bir dönem Venezuela'nın altınlarını işlemeye talip oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da bu ülkeye ziyaretinde konunun gündeme geldiğini belirten Ahmet Ahlatcı, "Venezuela Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah tesislerimizi gezdi" dedi. Sonraki süreçte ambargo yüzünden gelip giden altın olmadığını kaydeden Ahlatcı, ancak basına yansıyan fotoğraflar nedeniyle ABD Büyükelçiliği'ne bilgi verdiklerini anlattı. Ahlatcı, "Ankara Marriot Otel'de ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile buluştuk. Olanı anlattık. İkna oldular" diye konuştu.

İbrahim Acar

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