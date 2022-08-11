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Terör koridoruna son darbe geliyor! Kurtarılmış bölgeler birbirine bağlanacak

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna son ve kalıcı darbenin vurulacağı operasyon için gün sayılıyor. Harekatla Türkmen Dağı-Lazkiye'den Resülayn'a kadar tüm kurtarılmış bölgeler birbirine bağlanacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 11 Ağustos 2022 07:49
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Terör koridoruna son darbe geliyor! Kurtarılmış bölgeler birbirine bağlanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna son ve kalıcı darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik kuşağını birleştireceğiz açıklaması ile birlikte gözler yeniden Suriye'ye çevrildi. Suriye savaşını fırsata çeviren terör örgütü PKK, 2012-2016 döneminde Türkiye sınırının 550-570 kilometrelik kısmında kontrol sağladı. Fırat Kalkanı ile başlayan operasyonlarda terör işgal hattının yüzde 60'lık kısmı PKK'dan arındırıldı ve yaklaşık 600 kilometrelik koridor güvenli hale getirildi.

Türkiye, temas hatları ve sınırda konuşlanan 50 bini aşkın silahlı güç ile yeni operasyonun hazırlıklarını tamamladı. Harekatla Türkmen Dağı-Lazkiye'den Resülayn'a kadar İdlib dahil tüm kurtarılmış bölgeler birbirine bağlanacak.

SONUN BAŞLANGICI

Aynel Arap (Kobani) merkezli Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redif Mustafa, terör örgütü PKK'nın bölgeden sürdüğü yüzlerce Kürt ailenin dönüş hazırlıklarına başladığını ve Kamışlı, Yarubiye, Dırbesiye, Rimeylan dahil tüm işgal hattında teröristler arasında kopuş ve panik yaşandığını söyledi. Redif Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası terör örgütü cephesinin hareketlendiğini ve yeni tüneller kazmaya başladıkları bilgisini verdi. PKK-PYD'li teröristlerin hiçbir noktada direnemeyeceğini belirten Redif Mustafa, şöyle devam etti:

Sadece kendilerini himaye eden güçlerin Türkiye'yi durduracağına güveniyorlar. Bununla birlikte böyle zamanlarda ilk kapısını çaldıkları yerlerden birisi de Esad rejimi. Rejim de her seferinde bayrak tiyatrosunu deniyor. Şu ana kadar sonuç alamadı ancak aynı tezgah Ayn el-Arab'da bir kez daha yinelenecek.

200 BİN KİŞİ DÖNER

Ayn el-Arab (Kobani) PKK için sembol şehir. Kobani'nin düşmesiyle sembolleri ve hayalleri yerle bir olur. Ancak bu durum bölgeden zorla sürülen on binlerce sivil için yeniden evine, yurduna kavuşmak olacak. Halen PKK terör örgütünün sözde asayiş unsurları ile birlikte bölgede 1.500 ila 2.000 terörist bulunuyor. PKK işgali ve sonrasında yapılan baskılar sebebiyle 50 binden fazla sivil bölgeyi terk etti. Örgüt daha sonra tüm bu göçe zorlanan insanların ev, iş yeri ve arazilerine el koydu. Evlerine ise İran, Irak ve Türkiye'den taşıdığı destekçilerine verdi.

Redif Mustafa Aynel Arap ve çevresinin PKK'dan temizlenmesi ile çoğunluğu Türkiye'ye sığınan 200 bin kişinin yeniden Suriye'ye döneceğini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖFKE BİRİKTİ

Suriye Aşiretler Meclisi Sözcüsü Mudar Hammad da Ayn el-Arab, Menbiç, Tel Rifat ve Ayn İsa'ya yapılacak operasyonun yüz binlerce Suriyeliyi heyecanlandırdığını vurguladı. Mudar Hammad şunları söyledi:

PKK-PYD'ye bölgesinde kalan Araplar ağır şartlarda, esir olarak yaşamaya çalışıyor. PKK bölgelerimize girdikten sonra ilk işi din ve namusumuza saldırmak oldu. Çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp kendi kirli ideolojilerine alet ettiler. Okullarımız, camilerimiz, Kur'an kurslarımız kapatıldı. Bunların yerine de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın zehirli fikirlerini anlatan alternatif kurumlar açtılar. Haçlı ve Moğol istilasından beter zulümlerle halkımızı canından bezdiren bu terörist yapıya karşı tarif edilmez bir öfke birikti. Bölgede 700 bini aşkın insanın tek umudu TSK ve SMO'nun yapacağı bu operasyon.

KOPUŞLAR YAŞANACAK

Şu an Ayn el-Arab, Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsalı on binlerin gözü yolda. Açılacak ilk ateşle birlikte esir durumdaki aşiret üyeleri TSK-SMO ittifakına destek verecek. Yine PYD içerisine ailesi, aşireti tehdit altında tutularak götürülen birçok kişi ve grup saf değiştirecek. Buldukları ilk imkanı değerlendirecekler. Çünkü terör örgütü ağır işkence infazlar uyguluyor. Sadece kendisini değil yakınlarını da tehdit edip cezalandırıyor. İtaat etmeyenleri hain, Türk ajanı gösterip öldürüyor.

KAPAT [X]

Yılmaz BİLGEN

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