Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da, Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 09:26
Uludağ'ın İnkaya mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Durumun fark edilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu.
Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız