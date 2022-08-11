12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine karşın, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın haziran ayında 1 milyar 931 milyon dolar düzeyindeyken, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 294 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kalemi, bu yılın haziran ayında 110 milyon dolar net çıkış kaydetti. Söz konusu kalemdeki çıkış, geçen yılın haziran ayında 22 milyon dolar düzeyinde olmuştu.

Öte yandan, mayıs ayına ilişkin cari işlemler açığı 6 milyar 468 milyon dolardan 2 milyar 568 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 43 milyar 540 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

(Sürecek)