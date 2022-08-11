Dolar/TL, 17,94 seviyesinden işlem görüyor

Dün yüzde 0,2 değer kaybeden dolar/TL günü 17,8735'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 17,9370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,68 primle 18,5340'tan, sterlin/TL yüzde 0,44 yükselişle 21,9360'tan satılıyor.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle dün yüzde 1,1 düşüşle 105,2'ye gerileyen dolar endeksi, yeni günde de düşüşünü sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 105 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi veri sonrası 1,0369'la 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek günü 1,3000'dan tamamlarken, bugün 0,3'lük artışla 1,0330'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Analistler, bugün ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.